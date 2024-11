Dia da Criança: teve festa no quartel do Corpo de Bombeiros Aclr|Do canal Record RS no YouTube 14/10/2024 - 11h23 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h58 ) twitter

No sábado, Dia das Criança, teve diversão no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Foi a segunda edição do evento “Portas Abertas”, que, também, promove a integração da corporação com a comunidade. Tudo regado com muita alegria.

