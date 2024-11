Dia da consciência negra terá programação na Casa da Cultura Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 19/11/2024 - 15h44 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h28 ) twitter

Amanhã, celebramos o Feriado Nacional do Dia da Consciência Negra, e aqui em Joinville teremos uma programação especial para comemorar a data. Para falar sobre as ações e celebrações do Novembro Negro, recebemos a presidente do COMPIR (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Joinville), Estefany dos Passos. Ela vai compartilhar com a gente detalhes sobre as atividades que vão destacar a cultura, a representatividade e a importância da luta contra o racismo. Fique por dentro dessa programação que valoriza a história e as contribuições da população negra!

