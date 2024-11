Dia da consciência negra: programação especial na região da Grande Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 20/11/2024 - 16h19 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quarta-feira(20), no Dia da Consciência Negra, diversos locais na Grande Florianópolis estão promovendo uma programação especial para celebrar a cultura afro-brasileira e refletir sobre a importância dessa data. Na Escola do Olodum, as atividades começam cedo, a partir das 10h30, com apresentações culturais, debates e oficinas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.