Dia da Consciência Negra: celebrando o legado cultural e histórico da população negra no Brasil

Em uma data histórica para o Brasil, pela primeira vez, o Dia do Zumbi e da Consciência Negra é celebrado como feriado nacional, reconhecendo a importância do legado cultural e histórico da população negra no país. A data, agora oficial, também tem como objetivo trazer visibilidade para discussões essenciais sobre o racismo estrutural e a igualdade racial. Acompanhe a reportagem de Amanda Santos sobre as celebrações e reflexões em torno dessa data significativa.

