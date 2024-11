Dia D de ação do Novembro Azul acontece neste sábado em Xanxerê com exames e consultas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/11/2024 - 11h18 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h15 ) twitter

Neste sábado, 30 de novembro, o município de Xanxerê promove o Dia D do Novembro Azul, com ações de conscientização e saúde para os homens. Das 8h às 12h, o Centro Integrado de Saúde oferecerá exames e consultas gratuitas, incluindo avaliação do câncer de próstata e de boca, consulta com clínico geral, testes rápidos e vacinação. É necessário levar documento de identidade e a carteira de vacinação.

