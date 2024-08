Di Parma: Da portaria ao sucesso da pizza em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h45 ) ‌



A história da Di Parma Pizzaria é um exemplo inspirador de empreendedorismo e superação. Começando como uma sociedade entre Wellington e um amigo no bairro Granada, em Uberlândia, a pizzaria conquistou seu espaço no mercado e se tornou um dos maiores sucessos da cidade.

O que era apenas um sonho de um porteiro que buscava uma nova oportunidade se transformou em um império da pizza. Com muito trabalho, dedicação e aprendizado, Wellington e sua equipe conseguiram construir uma marca forte e conquistar a fidelidade dos clientes. A Di Parma se tornou sinônimo de pizza de qualidade em Uberlândia, com um cardápio variado e um sabor único que conquistou o paladar dos uberlandenses.

Ao longo dos anos, a Di Parma passou por diversas transformações. Começou em um pequeno espaço no bairro Granada e, com o crescimento do negócio, precisou se mudar para um local maior, ainda no mesmo bairro. Atualmente, a pizzaria conta com duas unidades, a matriz no Granada e uma filial no Shopping Park, atendendo a um público cada vez mais amplo.

A Di Parma é muito mais do que uma pizzaria. É um negócio familiar que gera empregos e contribui para o desenvolvimento da comunidade. Com uma equipe de cerca de 30 funcionários, a empresa oferece diversas opções de pizzas, além de outros pratos e bebidas, para atender aos mais variados gostos. O sucesso da Di Parma é resultado de muito trabalho, dedicação e paixão pela culinária. A história de Wellington e sua equipe é um exemplo para todos os que buscam realizar seus sonhos.

