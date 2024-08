Di María recebe ameaças para não voltar a Rosário Aclr|Do canal Record News no YouTube 01/08/2024 - 13h37 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h09 ) ‌



O jogador de futebol, Ángel Di María, revelou que foi ameaçado de morte caso voltasse a jogar na argentina. O craque, de 36 anos, disse que estava quase tudo certo para retornar ao Rosário Central, clube que o revelou, mas desistiu por segurança. Ele recebeu em casa uma caixa com a cabeça de um porco perfurada por uma bala. Lionel Messi também foi ameaçado recentemente por rivais do Newel's Old Boys, que cogitou repatriar a estrela Argentina.

