Dezembro Vermelho: campanha foca na prevenção e testagem gratuita contra o HIV | Jornal Paranaíba 30/11/2024 - 11h50 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h21 )

A campanha Dezembro Vermelho deu início às ações de conscientização sobre HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) no Terminal Central de Uberlândia. Durante todo o dia, foram distribuídos folhetos informativos e mais de 7 mil preservativos para a população. A iniciativa busca reforçar a importância da prevenção e oferecer acesso a testes rápidos, em um esforço coordenado pela Rede Nacional das Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV (RNP) e a Secretaria de Saúde.

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2023, foram registrados cerca de 40 mil novos casos de HIV no Brasil, com maior incidência entre jovens de 15 a 24 anos. Por isso, campanhas como o Dezembro Vermelho são essenciais para ampliar a conscientização e combater o estigma que ainda cerca a doença. A testagem gratuita é uma das principais ações deste ano, cujo tema é: “Não preciso viver com HIV para defender esta causa”. No primeiro dia, cerca de 100 testes foram realizados em um posto montado no local, com resultados entregues em apenas 20 minutos.

Ao longo do mês, outras atividades estão programadas, incluindo palestras, rodas de conversa e distribuição de materiais educativos. A caravana de prevenção seguirá promovendo ações que também visam combater o preconceito e a discriminação, reforçando que a informação e o acolhimento são ferramentas indispensáveis na luta contra o HIV.

