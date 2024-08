Devolve ICMS: vítimas da enchente recebem restituição do imposto Aclr|Do canal Record RS no YouTube 20/08/2024 - 10h24 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h49 ) ‌



Começou a ser depositado hoje o primeiro lote do programa “Devolve ICMS Linha Branca”. A restituição do valor do imposto ajuda quem teve que comprar eletrodomésticos por causa da enchente.

