Deus manifesta-se ao povo hebreu e revela quais são os Dez Mandamentos

Após conversar com Moisés, Deus manifesta-se para o povo. Moisés sobe ao Monte Sinai, para receber do Senhor as pedras com os Dez Mandamentos. O libertador deverá repassar os conhecimentos à população.

