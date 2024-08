DETRAN inaugura novo posto em Criciúma: saiba tudo sobre a abertura Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/08/2024 - 15h19 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h29 ) ‌



Nesta sexta-feira (02), é um dia especial para Criciúma com a inauguração do novo ponto de atendimento do DETRAN. A nova unidade promete oferecer mais comodidade e eficiência para os cidadãos da região. Acompanhe com Rachel Schneider todos os detalhes.

