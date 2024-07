Detran de SC muda sistema de busca de veículos para evitar golpes e fraudes Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 16/07/2024 - 20h46 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h35 ) ‌



Saiba como o Detran de SC está melhorando a segurança contra golpes e fraudes com seu novo sistema de consulta de veículos, agora acessível através do Gov.br. Cláudia Pletsch explica as mudanças e como os usuários devem proceder para realizar consultas com segurança. Além disso, detalhes sobre o fechamento do túnel do Morro do Boi em Balneário Camboriú para obras na BR-101. Confira.

