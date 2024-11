Detento acusado de matar enteadas é encontrado enforcado em penitenciária | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/10/2024 - 11h41 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h51 ) twitter

Lucas Melo da Silva, de 29 anos, acusado de matar suas duas enteadas, foi encontrado morto em sua cela na Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, em Uberlândia. O detento havia sido transferido recentemente para a unidade prisional. O corpo foi localizado com uma corda feita de lençóis amarrada ao pescoço, presa a uma janela da cela.

As autoridades abriram uma investigação para apurar as circunstâncias da morte. A direção da penitenciária informou que todas as medidas cabíveis foram tomadas e que as causas do óbito serão esclarecidas após o laudo pericial. O caso repercutiu na região, levantando questionamentos sobre a segurança nas instalações prisionais e o acompanhamento de detentos em situações de risco.

