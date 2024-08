DET é o novo sistema para MEIs e empregadores domésticos Aclr|Do canal Record News no YouTube 01/08/2024 - 15h35 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h10 ) ‌



Um novo sistema do governo federal passou a ser obrigatório a partir de hoje para microempreendedores individuais e para quem tem empregados domésticos, o chamado Domicílio Eletrônico Trabalhista. A plataforma é administrada pela secretaria de inspeção do trabalho e serve para a comunicação do órgão com os empregadores do país, e serve para facilitar o cumprimento de obrigações trabalhistas. O professor de Economia da FGV, Joelson Sampaio, comenta sobre o assunto.

