Destruição no centro de Joinville: prédio histórico atacado por incêndio
14/08/2024 - 15h11 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h46 )



Um incêndio devastador atingiu um prédio histórico no centro de Joinville durante a madrugada, resultando em sua completa destruição. O evento impressionou pela intensidade das chamas e os danos irreparáveis ao patrimônio histórico da cidade. As imagens do incêndio são chocantes e mostram a magnitude da destruição. Acompanhe a reportagem para todos os detalhes sobre o incidente e os esforços para conter as chamas.

