Destroços do avião caído chegam na sede da Voepass Aclr|Do canal Record News no YouTube 19/08/2024 - 20h15 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h03 )



Os destroços do avião que caiu em Vinhedo já chegaram até a sede da Voepass, também no interior de São Paulo. A retirada do que restou da aeronave da Voepass foi finalizada neste fim de semana. Além de pedaços do avião, equipamentos e bagagens foram removidos do condomínio recanto florido. O material foi carregado em contêineres para a sede da agência aérea, localizada em Ribeirão Preto. Os itens pessoais deverão passar por um processo de lavagem e higienização antes de serem devolvidos para as famílias das vítimas.

