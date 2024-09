Destino SC de Inverno: voo de balão agita a Avenida Beira-Mar Norte em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/09/2024 - 09h45 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h27 ) ‌



Neste fim de semana, o evento Destino SC de Inverno trouxe um espetáculo colorido para Florianópolis com um voo de balão na Avenida Beira-Mar Norte. O evento atraiu a atenção de moradores e visitantes, proporcionando uma experiência única na capital catarinense. Acompanhe a cobertura completa do evento com imagens e detalhes capturados por Andre Viero e o relato do pequeno Guilherme Lima, de 6 anos.

