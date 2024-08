Destino SC de Inverno: explore Alfredo Wagner e suas experiências de campo Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 28/08/2024 - 15h25 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Neste episódio do Destino SC de Inverno, Camille Reis explora Alfredo Wagner, um município na Grande Florianópolis, conhecido por suas encantadoras pousadas que oferecem experiências que remetem à vida no campo. Descubra como o contato com a natureza e as atividades rurais estão atraindo visitantes para essa região especial durante a temporada de inverno.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.