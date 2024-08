Destino SC de Inverno: Clima de Serra sem sair de Florianópolis Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 28/08/2024 - 14h06 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h17 ) ‌



Com a chegada do inverno, é hora de arrumar as malas e explorar as belezas de Santa Catarina com o quadro "Destino SC de Inverno". Camille Reis vai percorrer o estado, trazendo as melhores dicas de turismo, lazer e hospedagens. Nesta edição, você vai descobrir como curtir o clima da serra sem sair da capital. Prepare-se para conhecer lugares encantadores e aproveitar ao máximo a temporada mais fria do ano.

