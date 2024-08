Destino SC de Inverno: Balneário Camboriú revela seus segredos de altura Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 28/08/2024 - 14h58 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h18 ) ‌



Descubra as maravilhas do inverno em Balneário Camboriú com Camille Reis! Neste episódio especial, explore as atrações que tornam a cidade um destino perfeito para a estação mais fria do ano. Desde aventuras emocionantes até experiências relaxantes, este guia completo vai te mostrar como aproveitar ao máximo esta temporada na cidade catarinense.

