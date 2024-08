Destino SC de Inverno: as belezas de Bom Jardim da Serra Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 28/08/2024 - 15h17 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h18 ) ‌



Camille Reis explora Bom Jardim da Serra e as maravilhas da Serra Catarinense. Nesta edição do Destino SC de Inverno, Camille nos leva para ver paisagens deslumbrantes, incluindo o famoso mirante na Serra do Rio do Rastro. A experiência é enriquecida com um banquete de café da manhã no topo dos cânions, proporcionando uma vista espetacular e uma imersão na rica gastronomia local. Acompanhe e descubra o que Bom Jardim da Serra tem a oferecer!

