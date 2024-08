Destinação embalagens agrotóxicos Aclr|Do canal RIC Rural no YouTube 25/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 26/08/2024 - 01h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em Maringá uma associação ajuda os agricultores na hora do descarte de embalagens de agrotóxicos, nesse ano o objetivo é recolher e destinar mais de 1800 toneladas de plástico, as embalagens chegam na associação são prensadas e enviadas para reciclagem. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

Nos siga no Instagram e veja todas as novidades e bastidores https://www.instagram.com/ricrural/

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.