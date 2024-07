Aclr |Do canal Clube da Bola no YouTube

Descubra tudo sobre os destaques atuais da Série B Catarinense, com Santa Catarina de Rio do Sul se destacando na competição. Além disso, atualizações sobre o desempenho de Concórdia, Barra em quinto lugar e Hercílio Luz na lanterna. Confira detalhes sobre como Concórdia lidera o Grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro e quem está fora do G4.

