Camilo, do Figueirense, comenta sobre o bom momento do time na Série C do Brasileiro. Conheça o Santa Catarina FC, destaque na Série B Catarinense. Além disso, na tarde deste sábado (29), a bola vai rolar no Orlando Scarpelli para o jogo "Despedida dos Ídolos", uma emocionante homenagem a Wilson e Fernandes. Jorge Júnior traz todos os detalhes e o clima dessa festa especial. Confira.

