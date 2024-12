Despedida do Domingos Musicais: orquestra e coral celebram a cultura alemã em Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/12/2024 - 08h54 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h36 ) twitter

Neste final de semana, o projeto “Domingos Musicais” se despediu de sua temporada de 2024 em Joinville com uma edição especial. O evento, realizado ao ar livre na famosa Rua 15, contou com apresentações da Orquestra e do Coral das Crianças, que emocionou o público com um repertório de músicas alemãs e natalinas. A edição marcou a comemoração dos 200 anos da imigração alemã no Brasil, prestando uma merecida homenagem à contribuição dos imigrantes

