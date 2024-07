Desmoronamento causa interdição de avenida em Blumenau

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

O trânsito em uma importante avenida de Blumenau foi bloqueado após uma calçada ceder, causando um desmoronamento. O repórter Moisés Stuker está ao vivo no local, mostrando a situação e orientando os motoristas que precisam passar pela região. Com informações detalhadas sobre as rotas alternativas e os trabalhos de reparo, esta cobertura ao vivo busca manter os cidadãos informados e seguros. Acompanhe para saber mais sobre os impactos no tráfego e as medidas adotadas pelas autoridades locais.

