Desmanche de veículos é desmantelado pela polícia no bairro Itinga

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Militar está firme na luta contra o crime em Joinville. No bairro Itinga, uma operação recente desmantelou um desmanche de veículos que estava funcionando ilegalmente. A ação policial foi decisiva para desarticular a rede criminosa que operava no local, especializada no desmanche e venda ilegal de peças automotivas. A descoberta desse desmanche é um passo importante no combate ao crime organizado na região. Confira os detalhes dessa operação e como a polícia está trabalhando para garantir a segurança da comunidade no bairro Itinga.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.