Descubra os detalhes surpreendentes do levantamento do IBGE sobre desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil. Enquanto em 80% das atividades os homens ganham mais, em três áreas específicas, incluindo a construção civil, as mulheres estão à frente financeiramente. Confira a reportagem completa com Paulo Metling.

