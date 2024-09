Desfile tradicional em Florianópolis marca comemorações do Dia da Independência Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 06/09/2024 - 21h01 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No dia 7 de setembro, Florianópolis se prepara para celebrar o Dia da Independência do Brasil com um tradicional desfile na Beira-Mar Continental. A comemoração contará com diversas atrações e eventos que destacam o espírito patriótico e cultural da cidade. Confira todos os detalhes da programação, incluindo os horários e as principais atrações do desfile.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.