Desfile de 7 de Setembro vai contar com 72 instituições em Itajaí
06/09/2024 - 08h33 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h21 )



O desfile cívico-militar de 7 de setembro no Litoral Norte terá uma programação especial. Em Itajaí, o evento contará com a participação de 72 instituições, destacando escolas, forças de segurança e grupos culturais. Já em Balneário Camboriú, o desfile começará às 9h, com diversas entidades locais desfilando em comemoração à Independência do Brasil. A repórter Greici Siezemel traz todos os detalhes diretamente de Itajaí.

