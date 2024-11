Desfecho emocionante: bombeiros salvam bebê engasgado em Araquari Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 21/10/2024 - 14h57 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma ocorrência de trânsito em Araquari tomou um rumo inesperado quando os bombeiros voluntários foram abordados por um pai desesperado. Ele estava com seu bebê engasgado nos braços e implorou por ajuda. A equipe de bombeiros agiu rapidamente, aplicando os primeiros socorros necessários para desobstruir as vias aéreas da criança. O incidente destaca a importância da atuação rápida dos profissionais em situações de emergência e o desfecho positivo dessa história será contado na Tribuna do Povo, onde saberemos mais sobre como a vida do pequeno foi salva.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.