Desesperado por dinheiro, homem invade casa de vizinho e o esfaqueia em Uberlândia 30/10/2024 - 07h50 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h44 )

Um homem de 31 anos foi preso em Uberlândia após invadir a casa de um vizinho e agredi-lo com socos e facadas durante uma tentativa de roubo. O caso ocorreu no bairro Vigilato Pereira. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito admitiu que a motivação para o crime foi a falta de recursos, relatando estar “endividado” e com a “geladeira vazia”.

A vítima, de 50 anos, foi encontrada consciente e orientada, com ferimentos de faca na barriga e nos braços, e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros antes de ser encaminhada ao Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). De acordo com a Polícia, o suspeito usou um cobertor para cobrir a concertina no fundo da residência e facilitar o acesso ao interior da casa.

O aspirante Pádua, do Corpo de Bombeiros, falou sobre o atendimento prestado à vítima e o estado em que foi encontrada. Após buscas, a Polícia localizou o autor do crime, que foi detido no local e encaminhado para os procedimentos legais.

