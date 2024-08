Desemprego recua em 15 estados brasileiros no segundo trimestre Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 15/08/2024 - 15h15 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h22 ) ‌



A taxa de desemprego no Brasil fechou em 6,9% no segundo trimestre de 2024. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O índice ficou abaixo dos 7,9% registrados no trimestre anterior e apresentou um recuo em relação ao mesmo período do ano passado, quando foi registrado 8%. As maiores taxas de desocupação são: Pernambuco com 11,5%, Bahia com 11,1% e Distrito Federal com 9,7%. As menores taxas estão em Santa Catarina com 3,2%, Mato Grosso com 3,3% e Rondônia também com o índice de 3,3%.

