Desemprego cai 6,4% no trimestre finalizado em setembro Aclr|Do canal Record News no YouTube 31/10/2024 - 15h45 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A taxa de desemprego no brasil caiu 6,4% no trimestre que terminou sem setembro. Os dados são da PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados hoje pelo IBGE. O que significa que 103 milhões de pessoas estão empregadas no país e 7 milhões estão sem emprego. Essa é a segunda menor taxa de desocupação, só perdendo para o trimestre encerrado em dezembro de 2013. Para explicar esse comportamento do mercado de trabalho e outros assuntos, convidamos o economista e professor da FGV, Mauro Rochlin.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.