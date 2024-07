DESEMPENHO SANTOS - QUEM FOI O CRAQUE DA PARTIDA - SANTOS 4X0 CORITIBA Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 22/07/2024 - 22h39 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Santos dominou e goleou o Coritiba por 4 a 0 na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro, em jogo válido pela abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com gols de Giuliano e Guilherme logo no início da primeira etapa, e de Furch e Pedrinho na segunda etapa, o Peixe conseguiu mais um resultado positivo em casa e abriu vantagem na primeira colocação. O Coxa aumentou para seis jogos a sequência sem vencer no torneio.

Acesse www.vozdoesporte.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/vozdoesporteoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vozdoesporte

Publicidade

Kwai: https://www.kwai.com/@redevozdoesporte

X - https://twitter.com/_vozdoesporte

Publicidade

Curta, compartilhe, comente, siga a Voz do Esporte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.