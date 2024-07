DESEMPENHO PALMEIRAS - QUEM FOI O PEREBA DA PARTIDA? - BOTAFOGO 1X0 PALMEIRAS Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 18/07/2024 - 00h11 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h13 ) ‌



O Palmeiras perdeu para o Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos, no Rio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 17. A partida foi uma das melhores do Brasileirão até então, com apresentação de alto nível técnico de ambas equipes.

