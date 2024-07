DESEMPENHO INTERNACIONAL - QUEM FOI O PEREBA? INTER 1X1 ROSARIO - COLORADO ELIMINADO DA SULA Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 24/07/2024 - 00h16 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Inter está fora da Copa Sul-Americana e amargou a terceira eliminação do ano, a segunda dentro do Beira-Rio. O empate em 1 a 1 com o Rosario Central sentenciou a nova frustração dos mais de 36 mil colorados presentes. O Colorado chegou ao nono jogo sem vitória no ano na estreia de Roger Machado diante do torcedor. Sández abriu o placar para os argentinos e Alan Patrick fez o gol de empate, insuficiente para fazer uma noite de terça-feira feliz aos gaúchos.

Acesse www.vozdoesporte.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/vozdoesporteoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vozdoesporte

Publicidade

Kwai: https://www.kwai.com/@redevozdoesporte

X - https://twitter.com/_vozdoesporte

Publicidade

Curta, compartilhe, comente, siga a Voz do Esporte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.