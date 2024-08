DESEMPENHO CORINTHIANS - QUEM FOI O CRAQUE DA PARTIDA? - BRAGANTINO 1X2 CORINTHIANS Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 14/08/2024 - 00h08 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h06 ) ‌



O Corinthians venceu o Bragantino por 2 a 1, na noite desta terça-feira, em Ribeirão Preto, e saiu na frente por uma vaga nas quartas de final da Copa Conmebol Sul-Americana. O Timão abriu vantagem no início do primeiro tempo com Giovane e Talles Magno. Na segunda etapa, Helinho descontou para o Bragantino, que pressionou, mas não conseguiu buscar o empate. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima semana, em São Paulo, definindo o classificado do confronto. O Timão joga pelo empate, enquanto o Braga precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

