DESEMPENHO CORINTHIANS - QUEM FOI O CRAQUE DA PARTIDA? - BAHIA 0X1 CORINTHIANS



Com um gol de Romero, o Corinthians venceu o Bahia na tarde deste domingo, em Salvador, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deixou a zona de rebaixamento da competição. É o segundo triunfo consecutivo desde a estreia do técnico argentino Ramón Díaz (já tinha batido o Criciúma). O resultado, por outro lado, impediu o Bahia de ter a chance de voltar ao G-4 da competição. Pior ainda: é a segunda derrota em sequência na Casa de Apostas Arena Fonte Nova (na rodada anterior, o time de Rogério Ceni tropeçou no Cuiabá). Mas os donos da casa insistiram até o fim e fizeram uma reta final de partida eletrizante.

