Desembargador do Paraná é afastado após declaração ofensiva às mulheres

Um desembargador do Paraná foi afastado de suas funções após proferir uma declaração ofensiva às mulheres durante uma audiência. A decisão partiu do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em resposta a uma reclamação da Ordem dos Advogados do Brasil no estado. O episódio ocorreu durante uma sessão que analisava um caso de assédio envolvendo um professor e uma estudante de 12 anos. Além dessa situação, Luis Cesar de Paula Espíndola enfrenta outras reclamações e possui condenação por violência doméstica contra sua irmã. Tanto ele quanto o Tribunal de Justiça paranaense têm 10 dias para se manifestarem sobre o afastamento provisório. O CNJ vai julgar a questão definitivamente até agosto e poderá impor sanções adicionais conforme entender necessário.

