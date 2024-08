Descubra qual o melhor brigadeiro exótico, o de ervas ou o de queijo Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 21/08/2024 - 14h22 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h49 ) ‌



Durante o Batalha das Receitas, as duplas se prepararam para criar brigadeiros utilizando queijos e ervas. Uma das duplas deveria criar o doce com queijos, enquanto a outra deveria preparar uma receita com ervas.

Na análise final, o chef Rodrigo destacou a surpresa proporcionada pelo uso do queijo combinado com uva no segundo prato. Após considerar ambos os pratos apresentados pelas duplas, ele escolheu a dupla azul como vencedora.

