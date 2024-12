Descubra os segredos da produção de flores em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/12/2024 - 09h14 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h12 ) twitter

Neste domingo(8), a partir das 9 horas, a NDTV traz para você mais um episódio do programa "Domingo é Dia de Agro, Saúde e Cooperação", com a apresentação de Tatiana Corrêa. O tema do dia será a produção de flores em Santa Catarina, um setor que vem se destacando na economia estadual. Tatiana vai contar tudo sobre os desafios e as inovações dessa atividade, mostrando como os produtores catarinenses se destacam na qualidade e na variedade das flores cultivadas.

