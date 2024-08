Descubra o vime: tradição e arte no uso do material natural Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 09/08/2024 - 10h07 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h25 ) ‌



Neste domingo (11), sintonize na NDTV para descobrir tudo sobre o vime, um material com séculos de tradição na fabricação de cestas, móveis e outros artesanatos. Tatiana Corrêa nos apresenta um convite especial para explorar a rica história e as técnicas envolvidas no uso do vime, que continua a ser valorizado por sua durabilidade e beleza. Desde a sua aplicação em peças artesanais até a criação de móveis sofisticados, o vime é um exemplo de como a tradição e a inovação podem se unir para criar produtos únicos. Não perca! é no Agro Saúde e Cooperação deste domingo (11).

