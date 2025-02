Descubra as tradições, a diversidade cultural e o planejamento urbano de Brasília (DF) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 18/01/2025 - 09h29 (Atualizado em 19/01/2025 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasília (DF) é um lugar de grande diversidade cultural, construída por pessoas de todo o país. Além de abrigar 131 embaixadas, a cidade possui tradições únicas como a famosa pizzaria Dom Bosco, na Asa Sul, que serve apenas um sabor de pizza. O Distrito Federal é a única unidade da federação que combina funções de Estado e município. Em 1976, o arquiteto Danilo Barbosa criou uma sinalização urbana padrão que se tornou parte do acervo do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. A tradição de respeito à faixa de pedestre, iniciada em 1997, é um orgulho para Brasília, destacando seu compromisso com a segurança dos moradores da capital.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.