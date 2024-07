Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

Descubra as raças de cachorro mais populares do Brasil

Nesta semana, o Ver Mais SC traz uma lista das raças de cachorro mais populares no Brasil, com base no ranking de registros. Descubra quais são os cães favoritos dos brasileiros, com mais de 55 milhões de animais espalhados pelo país. Fique por dentro dessas informações interessantes sobre nossos queridos pets!

