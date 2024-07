Desconto de pedágio na região do Triângulo: apenas 37% dos motoristas aproveitam o benefício

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

‌



A+

A-

Um levantamento da EPR Triângulo, concessionária responsável por nove rodovias na região, revelou que apenas 37% das passagens de veículos leves pelas praças de pedágio são feitas com a cobrança automática por TAG. Isso significa que dois em cada três motoristas ainda não estão aproveitando o desconto de usuário frequente oferecido pela concessionária.

O desconto, previsto no contrato de concessão, garante uma redução gradual no valor do pedágio a partir da segunda passagem no mesmo sentido da rodovia dentro do mesmo mês. A porcentagem varia de acordo com a praça de pedágio, podendo chegar a até 82% na 30ª passagem, e é válida até o final do mês.

Para ter acesso ao desconto, basta ter uma TAG instalada no veículo. O desconto é aplicado automaticamente na fatura enviada pela operadora da TAG.

É importante lembrar que o desconto de usuário frequente não é apenas vantajoso para quem utiliza as rodovias com frequência, mas também para todos os motoristas, pois contribui para a fluidez do trânsito nas praças de pedágio, diminuindo o tempo de espera nas filas.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=EKGuYEsCVVQ

👉 https://www.youtube.com/watch?v=hVB1JwxaPek

👉 https://www.youtube.com/watch?v=tWnTI3lVLD4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #desconto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.