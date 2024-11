Descarte irregular de lixo gera transtornos em Luizote de Freitas | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 12/11/2024 - 09h34 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h43 ) twitter

No bairro Luizote de Freitas, moradores enfrentam o problema do descarte irregular de lixo, que tem gerado desconforto e transtornos na comunidade. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que a área é regularmente atendida pela equipe de limpeza, uma vez que se trata de um ponto crítico na cidade. No entanto, o descarte indevido de resíduos continua, com lixo como móveis, eletrodomésticos e até animais mortos sendo descartados de forma inadequada.

A Secretaria destacou que a população é essencial na solução deste problema, pois a Prefeitura oferece diversas opções para o descarte correto de resíduos, como 15 ecopontos espalhados pela cidade, além de serviços como Cata-Treco, Cata-Galhos, coleta domiciliar e coleta seletiva. A administração municipal também reforçou que o descarte irregular é passível de multa, conforme prevê a legislação local.

Moradores podem registrar reclamações sobre o problema por meio do Serviço de Informação Municipal (SIM), pelo telefone (34) 3239-2800, ajudando assim a combater a prática de descarte inadequado e a promover uma cidade mais limpa e organizada.

