As buscas pelo idoso Reinaldo, de 74 anos, continuam em Joinville. Ele está desaparecido há pouco mais de sete dias, e as equipes de resgate seguem empenhadas em encontrá-lo. Felipe Bambace traz uma atualização ao vivo na Tribuna do Povo sobre os trabalhos em andamento e as esperanças da família.

