Desaparecimento de Cleive Gomes Camacho: Família segue em busca de respostas após 25 dias

Cleive Gomes Camacho, de 42 anos, está desaparecido há 25 dias. A família, que já procurou o homem em diversos locais, permanece sem notícias sobre seu paradeiro. O último contato com Cleive aconteceu quando ele foi visto por sua cunhada, Patrícia, vestindo a mesma roupa que aparece na foto compartilhada pela família. A situação se complicou ainda mais quando o irmão de Cleive, ao passar por um lote vago, encontrou diversos pertences pessoais do desaparecido espalhados no local, incluindo roupas, calçados e documentos como cartões bancários e telefônicos.

A polícia foi acionada e se dirigiu à casa onde Cleive morava de aluguel em uma colônia de casas. O proprietário do imóvel informou que há dias não via o inquilino, e como o aluguel estava atrasado, ele recolheu os pertences de Cleive e os jogou em um terreno vizinho, colocando fogo neles. A família, já bastante angustiada, continua a busca por qualquer informação sobre o paradeiro de Cleive, na esperança de descobrir se ele está bem e se precisa de ajuda. Patrícia faz um apelo à população, pedindo notícias de seu irmão.

