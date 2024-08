Desaparecido há duas semanas: família busca por Ernesto Vitório | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/08/2024 - 08h38 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h48 ) ‌



A família de Ernesto Vitório, de 40 anos, está desesperada após duas semanas de buscas sem nenhuma informação sobre seu paradeiro. Ernesto foi visto pela última vez no dia 11 de agosto, na Rua Serraria, no bairro Morumbi, em Uberlândia. Ele saiu de casa naquele domingo sem dizer para onde ia, e desde então, não houve mais notícias.

O primo de Ernesto entrou em contato com o programa Cidade Alerta Minas via WhatsApp, solicitando ajuda para encontrar o familiar desaparecido. A irmã de Ernesto já procurou a polícia e registrou o caso. A família destaca que Ernesto é diagnosticado com esquizofrenia, o que aumenta a preocupação sobre seu bem-estar.

‌



